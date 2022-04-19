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Как живут под обстрелами города Донбасса (фоторепортаж)

Как живут под обстрелами города Донбасса (фоторепортаж)

Одесский фотограф Константин Либеров до войны снимал свадьбы. А сейчас показывает украинцам, что делают с нашими городами так называемые «освободители» из россии.

В этот раз фотограф посетил города Донбасса: Северодонецк, Славянск и Краматорск. Он же написал и текст о Северодонецке. Но все что в нем сказано, можно также отнести и к другим городам Донбасса.

Северодонецк — город, который ежедневно и ежеминутно бомбят. Я не оговорился. Постоянные взрывы. Люди уже почти два месяца не покидают подвалов.

Это страшно. Но ещё страшнее — то, что в большинстве своём они не хотят уезжать. Боятся. Не верят, что где-то их ждут. Не верят, что кто-то сможет или захочет им помочь.

С каждым днём ситуация в городе становится все хуже. Последствия ужасающей гуманитарной катастрофы пытаются залатать абсолютно отчаянные волонтеры. Под обстрелами парни катаются в самые опасные районы города. Каждый такой выезд может оказаться последним.

Врагу безразлично, куда он стреляет. Чем хуже, тем лучше. Школы, жилые дома, детские сады. Я видел это своими глазами.

Те, кто остались в городе — в огромной опасности. В ещё большей опасности те — кто помогает им выжить.

 

 

Фотографии и текст: Константин Либеров

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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