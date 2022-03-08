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Что происходит на границе Украины и Молдовы – фоторепортаж с «Паланки»

Что происходит на границе Украины и Молдовы – фоторепортаж с «Паланки»

В Украине война… И как следствие – в соседние государства устремились сотни, тысячи беженцев.

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В распоряжении «Одесской жизни» оказались несколько очень показательных фото о ситуации на границе с Молдовой. Они были сделаны накануне на пункте пропуска «Паланка». На этих фото наглядно представлена нынешняя ситуация на границе.

Женщины, дети, старики и провожающие их мужья и отцы. Любимые и оттого не брошенные домашние питомцы. Авто и детские коляски… Здесь смешалось все: страх, боль, отчаяние и надежда:

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Напомним, с 6 марта в Одесской области закрыт транзитный проезд через поселок Затока и город Белгород-Днестровский в обоих направлениях. Для объезда доступно направление автодороги М-15 Одесса – Рении (через Паланку).

Автор фото: Константин Либеров

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Редакция ПРОФИЛЬ

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