Фотограф из Одессы борется за экологию снимками на фоне затонувшего танкера

Потерпевшее крушение у одесского побережья судно Delfi не перестает пользоваться популярностью у любителей оригинальных фотографий.

Так, недавно фотограф Константин Либеров устроил фотосессию на фоне танкера, героями которой стала влюбленная пара.

А на днях фотохудожник Мария Ледина провела там своеобразный эко-фотосет.

Так, на ее снимках позирует перепачканная нефтепродуктами модель, прижимая к сердцу мертвого, по задумке, дельфиненка. К слову, дельфин не настоящий, это арт-объект.

Так девушка решила призвать человечество к ответственности за последствия разрушающего воздействия на природу.

Об этом она написала на своей странице в Инстаграм.

“Я решилась рассказать этим фото историю реалий. Экологическая катастрофа имеет свои последствия. Несет смерть и отравляет ядом все живое, – отметила Мария. – Сколько разрушений человек принес нашей планете. Пластик, вырубка лесов, убийство ради выгоды, загрязнение воздуха… Люди должны нести ответственность за то, что делают”.

Напомним, 22 ноября неподалеку от Одессы танкер “Делфи” сел на мель из-за шторма. На борту находилось трое членов экипажа, их спасли. В эпицентре аварии оказался в 157 раз превышен уровень загрязнения воды нефтепродуктами. Сегодня вдоль берега и вокруг судна растянуты сорбирующие боны – в целом протяженностью около 300 метров. Но, по мнению экологов, это не спасает от опасности. В случае повышения температуры могут произойти новые выбросы.

Фото: Инстаграм Марии Лединой

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