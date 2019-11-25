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Новости Одессы и Одесской области

Потерпевший крушение танкер в Одессе привлек тысячи желающих сделать фото

Потерпевший крушение танкер в Одессе привлек тысячи желающих сделать фото

На одесский пляж “Дельфин”, где затонуло судно Delfi, потянулось множество местных жителей.

Горожане спускались ближе к морю, чтобы запечатлеть на фото танкер.

Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

На снимках, попавших в интернет, видно, как люди шагают на пляж, захватив с собой детей и собак. А на парковках вдоль “Дельфина” негде яблоку упасть. На Французском бульваре из-за любителей селфи даже образовалась пробка.

И это несмотря на холод, шторм и порывистый ветер.

Фотограф Константин Либеров отличился особым креативом, устроив фотосессию на фоне танкера влюбленной паре

Фотограф Константин Либеров отличился особым креативом, устроив фотосессию на фоне танкера влюбленной паре

При этом одесситы не только делали любительские фото и селфи на фоне корабля. В сети также гуляют снимки профессионального фотографа Константина Либерова, который устроил на пляже фотосессию влюбленной паре. При этом он поделился снимками с завалившимся набок судном на своей странице в Инстаграм.

“Шторм. Лютый ветер. Надувной матрас. По ходу дела нарисовался еще и перевернувшийся танкер”, – написал он.

Напомним, 22 ноября неподалеку от Одессы танкер “Делфи” сел на мель из-за шторма. На борту находилось трое членов экипажа, их спасли. В эпицентре аварии оказался в 157 раз превышен уровень загрязнения воды нефтепродуктами.

Фото: instagram.com/libkos, timer-odessa.net

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