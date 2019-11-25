Потерпевший крушение танкер в Одессе привлек тысячи желающих сделать фото

Горожане спускались ближе к морю, чтобы запечатлеть на фото танкер.

Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

На снимках, попавших в интернет, видно, как люди шагают на пляж, захватив с собой детей и собак. А на парковках вдоль “Дельфина” негде яблоку упасть. На Французском бульваре из-за любителей селфи даже образовалась пробка.

И это несмотря на холод, шторм и порывистый ветер.

При этом одесситы не только делали любительские фото и селфи на фоне корабля. В сети также гуляют снимки профессионального фотографа Константина Либерова, который устроил на пляже фотосессию влюбленной паре. При этом он поделился снимками с завалившимся набок судном на своей странице в Инстаграм.

“Шторм. Лютый ветер. Надувной матрас. По ходу дела нарисовался еще и перевернувшийся танкер”, – написал он.

Напомним, 22 ноября неподалеку от Одессы танкер “Делфи” сел на мель из-за шторма. На борту находилось трое членов экипажа, их спасли. В эпицентре аварии оказался в 157 раз превышен уровень загрязнения воды нефтепродуктами.

Фото: instagram.com/libkos, timer-odessa.net

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