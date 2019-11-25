Потерпевший крушение танкер в Одессе привлек тысячи желающих сделать фото

На одесский пляж “Дельфин”, где затонуло судно Delfi, потянулось множество местных жителей.
Горожане спускались ближе к морю, чтобы запечатлеть на фото танкер.
Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
На снимках, попавших в интернет, видно, как люди шагают на пляж, захватив с собой детей и собак. А на парковках вдоль “Дельфина” негде яблоку упасть. На Французском бульваре из-за любителей селфи даже образовалась пробка.
И это несмотря на холод, шторм и порывистый ветер.
При этом одесситы не только делали любительские фото и селфи на фоне корабля. В сети также гуляют снимки профессионального фотографа Константина Либерова, который устроил на пляже фотосессию влюбленной паре. При этом он поделился снимками с завалившимся набок судном на своей странице в Инстаграм.
“Шторм. Лютый ветер. Надувной матрас. По ходу дела нарисовался еще и перевернувшийся танкер”, – написал он.
Напомним, 22 ноября неподалеку от Одессы танкер “Делфи” сел на мель из-за шторма. На борту находилось трое членов экипажа, их спасли. В эпицентре аварии оказался в 157 раз превышен уровень загрязнения воды нефтепродуктами.
Фото: instagram.com/libkos, timer-odessa.net