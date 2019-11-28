Эколог: “Нефтепродукты с танкера «Delfi» у берегов Одессы «размазались» в сторону Черноморки”

Недавние шторма сорвали с якоря танкер-бункеровщик «Delfi» под флагом Молдовы, стоявший на внешнем рейде порта Южный. Судно унесло в море.

А 22 ноября оно село на мель недалеко от одесского пляжа «Дельфин».

Сегодня заваленный набок танкер стал местом паломничества любознательных одесситов. На фоне «Delfi» устраивают фотосессии, делают селфи и снимают видеосюжеты. Но постапокалиптичная картинка у специалистов вызывает реальную тревогу. На одесском пляже «Дельфин», куда выбросило корабль, назревает настоящая экологическая катастрофа.

По словам директора департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Валентины Дацюк, в месте крушения «Delfi» выброшено до 150 килограммов нефтепродуктов.

Изначально, согласно данным государственной экологической инспекции, в эпицентре катастрофы уровень загрязнения превышал допустимую концентрацию в 157 раз. На сегодняшний день, утверждает Дацюк, – «всего лишь» в 19. Шторм уменьшил концентрацию загрязняющих веществ в месте крушения.

– Из-за шторма мероприятия по сбору нефтепродуктов не проводились, потому можно сделать вывод, что масла превратились в эмульсию и течением «размазались» по пляжам в сторону Черноморки, – считает эколог Владислав Балинский.

Спасти морские биоресурсы может только приход новых морских масс, отмечают специалисты Института биологии южных морей. Иначе уйдет рыба, погибнут, накопив нефть, мидии.

– В случае повышения температуры могут произойти новые выбросы. Значительно проще и дешевле сейчас изучить судно и изолировать отсеки с нефтепродуктами, – отметил Владислав Балинский.

Сегодня вдоль берега пляжа растянуты сорбирующие боны. Как только утихнет шторм, их установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать расширения нефтяных пятен в море. Пляж усеян сотнями емкостей из-под нефтепродуктов, воздух – просто пропитан солярой. Убирать берег КП «Побережье» пока не торопится. Надо сначала определить общий размер ущерба, чтобы выставить счет судовладельцу, объяснила Валентина Дацюк.

Фото: Артем Виноградов

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