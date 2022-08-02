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Фото дня: вид Екатерининской площади с порноактером вместо Екатерины II

Фото дня: вид Екатерининской площади с порноактером вместо Екатерины II

В сети появился фотоколлаж, который позволяет увидеть, как бы выглядел памятник Основателям Одессы, если статую Екатерины II заменить на нем фигурой порноактера Билла Херрингтона.

Почему Екатерину меняют на порноактера, и именно этого? Дело в том, что предложение заменить памятник Екатерине на памятник Биллу Херрингтону появилось на сайте петиций к президенту Украины, и набрало необходимы 25 тысяч голосов.

Президент, согласно закону, петицию рассмотрел и дал на нее ответ. Вчера мы об этом писали.

Кто такой Билли Хэррингтон и почему именно его предложили на место Екатерины, вы можете прочитать в этой публикации «Одесской Жизни»: Снос памятника Екатерине II — кто и когда может это сделать.

Конечно, предложение со сменой памятника шуточное, как и сегодняшнее фото, и, тем не менее, вопрос сносить Екатерину или оставить – один из самых дискуссионных сейчас в Одессе.

порноактер вместо екатерины

Лучше разобраться в теме можно с помощью серии наших публикаций и видео об этом:

Фотоколлаж: Ї

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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