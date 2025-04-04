Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Отмечается, что скоростной и экономичный катер позволит оптимизировать расходы филиала «Дельта-лоцман» благодаря снижению расхода топлива, также устранит узкие места в вопросе своевременной доставки морских лоцманов на суда.

«Запуск нового лоцманского катера — это очередной, но важный шаг в укреплении нашего флота и поддержке эффективной работы портов», — говорит руководитель АМПУ Александр Семирга.

Катер назван в честь Сергея Чеберякова — опытного лоцмана, который посвятил морскому делу более 18 лет и подготовил не одно поколение специалистов. Сергей Чеберяков погиб в 2023 году, пытаясь спастись с оккупированной территории Херсонщины.

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В декабре 2024 года на Дунае начал работу лоцманский катер «Болотин», построенный при поддержке Программы USAID, строительство третьего катера продолжается в турецком Измире.

Напомним, Украинское Дунайское пароходство (УДП) выставило на продажу сразу шесть судов морского флота, но покупателей пока не нашлось. В компании говорят, что держать морской флот экономически невыгодно.