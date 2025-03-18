Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии Болградского городского совета. Соответствующий проект решения уже размещен на официальном сайте Болградской громады.

В обращении отмечается, что катер имеет важное значение для защиты портовой инфраструктуры, нейтрализации минных угроз и обеспечения безопасности судоходства. Он также станет частью международного сотрудничества в области морской безопасности.

«Учитывая, что Болград имеет славную историю, связанную с военным делом, и играет важную роль в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины, Командование ВМС ВСУ видит целесообразным предоставить противоминному катеру наименование «Болград». Особое значение город имеет и для морской пехоты», – подчеркивается в тексте.

А также добавляется, что название «Болград» на борту военного судна станет символом чести, отваги и воинской славы и достойно будет представлять Болград в рядах украинского флота.

Если депутаты поддержат предложение, решение будет передано в Командование ВМС ВСУ для дальнейшего оформления документов.

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В Украине формируют дивизион из противоминных судов

В конце 2025 года Военно-морские силы ВСУ будут иметь дивизион из пяти боевых противоминных кораблей и трех катеров для разминирования Черного моря.

Об этом в интервью изданию Армия Информ рассказал командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.

В 2023 году Украине передали два противоминных корабля (Великобритания), в 2025 году ВМС получат еще два от Нидерландов и один от Бельгии и три катера.

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