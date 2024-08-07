Фітрес-тренер з Одеси влаштовував підпали військового транспорту в містах України

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство встановило, що за вказівкою російської спецслужби одесит підпалював службові авто Сил оборони в Києві, Дніпрі та Одесі. Для знищення автомобілів українських захисників спецслужби рф дистанційно залучили 32-річного фітнес-тренера з Одеси, який шукав в інтернеті швидкий заробіток.

“Гастролюючи” трьома містами України, чоловік протягом кількох днів намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони. Зокрема, зловмисник підпалив мультивен ЗСУ в Києві, де він на одну добу орендував квартиру.

“Маскуючись під темним одягом і капелюхом, фігурант уночі прибув до припаркованого військового авто, підпалив його та зняв загоряння на камеру свого телефону.

Відео з місця злочину потрібне було спецслужбі РФ для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій щодо нібито наявності проросійського підпілля в столиці України”, – розповіли в СБУ.

З’ясовано, що куратором фітнестренера був представник головного управління генштабу збройних сил рф. Від нього агент отримував завдання та інструкції щодо їх виконання.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років в’язниці.

Раніше в Одесі затримали шістьох молодих людей за підпали понад 15 автомобілів. Працюючи кур’єрами, вдень одесити доставляли їжу, а вночі за завданням російських спецслужб палили військові авто.