Фильм про Мариуполь, снятый одесситами, завоевал приз в Чехии

Европейский зритель высоко оценил фильм Одесской киностудии «Почему я живой». Его признали лучшей драмой на фестивале Prague International Film Awards.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Премьера фильма состоялась в 2021 году на Одесском международном кинофестивале. В ноябре прошлого года лента вышла в национальный прокат.

Поставил фильм режиссер-классик украинского кинематографа Виллен Новак. События фильма происходят в Мариуполе накануне и во время немецко-фашистской оккупации Украины: доносы, коллаборационизм, мародерство, террор, расстрелы евреев – все это пришлось пережить героям и остаться настоящими людьми.

Лента получила высокую оценку украинского зрителя. Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил режиссеру Виллену Новаку муниципальную премию «Культурная столица».

События фильма «Почему я жив» также пришлись по душе европейскому зрителю. Фильм особенно актуален сегодня, когда Мариуполь снова переживает оккупацию.

Лента получила премию в номинации «Лучшая драма» фестиваля Prague International Film Awards, состоявшегося в Праге 21-22 апреля 2022 года.

«Одесская Жизнь» уже сообщала, что одесская лента примет участие в кинофестивале в Праге.

Ранее кинокартина «Почему я жив» признана лучшим полнометражным фильмом кинофестивалей Future of Film Awards в Северной Македонии и Europe Film Festival в Великобритании.

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