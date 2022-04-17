Антивоенный фильм, снятый в Одессе, представят в Праге

Фильм Одесской киностудии «Почему я живой» режиссера Вилена Новака прошел официальный отбор на участие в Международном Пражском кинофестивале Prague International Film Awards.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской киностудии.

Миссия и цель кинофестиваля – выявлять и продвигать талантливых режиссеров со всего мира и представлять публике. Показы будут прямыми, а не онлайн и пройдут в кинотеатрах Праги.

Фестиваль состоится 21.04 – 22.04.2022.

Сюжет фильма «Почему я жив» основан на реальных событиях. Действие начинается в 1940 году в Мариуполе. Семнадцатилетние Фрося и Лёнчик мечтают жениться. Но Фрося украинка, а Лёнчик еврей. Отцу девушки тяжело породниться с такой семьей. Алексей Иванович хороший человек, но своеобразный православный верующий. Как ему уступить своим убеждениям и пустить в семью иноверца? Фрося ждет ребенка. Начинается война и Лёнчик уходит на фронт. Оккупация, доносы, коллаборационизм, мародерство, фашистский террор, расстрелы евреев… Все это придется пережить героям и остаться настоящими людьми.

Мировая премьера фильма Одесской киностудии “Почему я живой” состоялась на Одесском кинофестивале 19 августа 2021 года.

В том же году ленту признали лучшей на двух Международных конкурсах — Future of Film Awards и Europe Film Festival.

Также фильм завоевал гран-при украинского киноконкурса «Кино и ты».