Фильм Одесской киностудии получил третью награду за месяц

Одесский фильм «Почему я живой» режиссера Вилена Новака одержал победу в номинации Best Feature Film Director на фестивале Silk Road Film Awards Cannes (за лучшую режиссуру), который проводится во Французских Каннах.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской киностудии.

Это третья награда, которую фильм получил за месяц. До этого фильм победил на турецком кинофестивале: картина получила первое место в номинации Best Drama Feature Film. Также кинолента получила «золотое отличие» на американском фестивале Hollywood Gold Awards в Лос-Анжелесе.

Silk Road Film Awards Cannes – это ежемесячный конкурс, открытый для независимых режиссеров и писателей со всего мира.

Сюжет фильма «Почему я жив» основан на реальных событиях. Действие начинается в 1940 году в Мариуполе. Семнадцатилетние Фрося и Лёнчик мечтают жениться. Но Фрося украинка, а Лёнчик еврей. Отцу девушки тяжело породниться с такой семьей. Алексей Иванович хороший человек, но своеобразный православный верующий. Как ему уступить своим убеждениям и пустить в семью иноверца? Фрося ждет ребенка. Начинается война и Лёнчик уходит на фронт. Оккупация, доносы, коллаборационизм, мародерство, фашистский террор, расстрелы евреев… Все это придется пережить героям и остаться настоящими людьми.

Мировая премьера фильма Одесской киностудии “Почему я живой” состоялась на Одесском кинофестивале 19 августа 2021 года.

В том же году ленту признали лучшей на двух Международных конкурсах — Future of Film Awards и Europe Film Festival.

Также фильм завоевал гран-при украинского киноконкурса «Кино и ты».