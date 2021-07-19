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Новый фильм Одесской киностудии признали лучшим на кинофестивале в Турции: о чем он? (трейлер)

Новый фильм Одесской киностудии признали лучшим на кинофестивале в Турции: о чем он? (трейлер)

Лента Константина Коновалова Крепость Хаджибей одержала победу на кинофестивале Best Istanbul Film Festival.

Об этом сообщили в пресс-службе Госкино Украины.

Фильм Одесской киностудии стал лучшей полнометражной лентой кинофестиваля.

сертификат о победе фильма на фестивале

События ленты происходят в период русско-турецкой войны за территории Северного Причерноморья. Казак Андрей должен передать важную информацию в Стамбул. Для этого ему надо освободить из темницы отца своей возлюбленной – турецкой красавицы Фатимы. Молодые люди решаются на рискованную операцию.

Режиссер-постановщик – Константин Коновалов, сценарий – Евгений Тимошенко, Константин Коновалов, при участии Мирзы Давитая. Производство – Одесская киностудия при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Ко-продукция / сопродюсеры – Georgian International Film (Грузия), AISI film (Турция), Национальная киностудия им. А.Довженко (Украина), Тернопольская кинокомиссии (Украина), кинокомпания “ИнсайтМедиа” (Украина).

Цель Best Istanbul Film Festival – представить независимых кинематографистов со всего мира и стать для них инструментом, который открывает путь в киноиндустрию.

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