Фильм «20 дней в Мариуполе» получил первый в истории Украины «Оскар»

Фильм режиссера Мстислава Чернова о жестокой осаде российскими захватчиками украинского города Мариуполь в феврале-марте 2022 года «20 дней в Мариуполе» получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». Церемония награждения прошла ночью с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе.

Фильм рассказывает о событиях первых 20 дней после начала вторжения россии на территорию Украины, когда город Мариуполь оказался в осаде и подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам. Чернов и его коллеги из агентства Associated Press задокументировали начало уничтожения украинского многосоттысячного города страной-агрессором, жизнь и смерть мирных жителей, ставших жертвами российской агрессии.

Я благодарен. Но наверняка я буду первым режиссером на этой сцене, который хотел бы не делать этот фильм. Я хотел бы иметь возможность обменять это на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города, чтобы россияне не убивали десятки тысяч моих сограждан в Украине. Но я не могу изменить историю, не могу изменить прошлое. Но мы все вместе — вы и я — мы сейчас среди самых талантливых людей мира. Мы можем сделать так, чтобы историю исправить, чтобы правда победила. И чтобы погибшие люди Мариуполя и отдавшие свою жизнь, чтобы их никогда не забыли. Потому что кино формирует воспоминания, воспоминания формируют историю, — сказал Мстислав Чернов, получая награду.

Отметим, у фильма «20 дней в Мариуполе» было четыре конкурента — это документальные фильмы «Боби Уайн: Народный президент», «Вечная память», «Четыре дочери» и «Убить тигра».

Ранее фильм «20 дней в Мариуполе» получил престижную британскую кинопремию BAFTA. А в мае 2023 года в США режиссеры фильма получили высшую награду Пулитцеровской премии в номинации «За служение обществу».

Победители главной кинопремии мира

Главным триумфатором церемонии награждения «Оскар-2024» стала историческая драма режиссера Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы — картина «Оппенгеймер». И Нолан, и исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи также взяли две статуэтки, входящие в «Большую пятерку» оскаровских наград – «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль» соответственно.

Из 13 номинаций фильм выиграл семь, включая главную награду — «Лучший фильм». Следом за ним идет лента «Бедные-несчастные», которой удалось завоевать четыре награды, и «Зона интересов», получившая две статуэтки.

Список всех номинаций и победителей «Оскара-2024»