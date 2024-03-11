Фильм «20 дней в Мариуполе» получил первый в истории Украины «Оскар»

Украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя в марте 2022 года, стал победителем в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» на кинопремии «Оскар». Это первая награда для Украины за все время определения лучших в мировом кинематографе.
Фильм режиссера Мстислава Чернова о жестокой осаде российскими захватчиками украинского города Мариуполь в феврале-марте 2022 года «20 дней в Мариуполе» получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». Церемония награждения прошла ночью с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе.
Читайте также: Что происходит с украинским кино во время войны? (видео)
Фильм рассказывает о событиях первых 20 дней после начала вторжения россии на территорию Украины, когда город Мариуполь оказался в осаде и подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам. Чернов и его коллеги из агентства Associated Press задокументировали начало уничтожения украинского многосоттысячного города страной-агрессором, жизнь и смерть мирных жителей, ставших жертвами российской агрессии.
Я благодарен. Но наверняка я буду первым режиссером на этой сцене, который хотел бы не делать этот фильм. Я хотел бы иметь возможность обменять это на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города, чтобы россияне не убивали десятки тысяч моих сограждан в Украине. Но я не могу изменить историю, не могу изменить прошлое. Но мы все вместе — вы и я — мы сейчас среди самых талантливых людей мира. Мы можем сделать так, чтобы историю исправить, чтобы правда победила. И чтобы погибшие люди Мариуполя и отдавшие свою жизнь, чтобы их никогда не забыли. Потому что кино формирует воспоминания, воспоминания формируют историю, — сказал Мстислав Чернов, получая награду.
Отметим, у фильма «20 дней в Мариуполе» было четыре конкурента — это документальные фильмы «Боби Уайн: Народный президент», «Вечная память», «Четыре дочери» и «Убить тигра».
Читайте также: Одесский кинофестиваль-2024 начинает прием заявок: где пройдут показы
Ранее фильм «20 дней в Мариуполе» получил престижную британскую кинопремию BAFTA. А в мае 2023 года в США режиссеры фильма получили высшую награду Пулитцеровской премии в номинации «За служение обществу».
Победители главной кинопремии мира
Главным триумфатором церемонии награждения «Оскар-2024» стала историческая драма режиссера Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы — картина «Оппенгеймер». И Нолан, и исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи также взяли две статуэтки, входящие в «Большую пятерку» оскаровских наград – «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль» соответственно.
Из 13 номинаций фильм выиграл семь, включая главную награду — «Лучший фильм». Следом за ним идет лента «Бедные-несчастные», которой удалось завоевать четыре награды, и «Зона интересов», получившая две статуэтки.
Список всех номинаций и победителей «Оскара-2024»
- Лучший фильм – «Оппенгеймер»;
- Лучший анимационный фильм – «Мальчик и птица»;
- Лучший режиссер – Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);
- Лучший актер – Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);
- Лучшая актриса – Эмма Стоун («Бедные-несчастные»);
- Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);
- Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»);
- Лучший оригинальный сценарий – «Анатомия падения» (Артур Арари, Жюстин Трие);
- Лучший адаптированный сценарий – «Американское чтиво» (Корд Джефферсон);
- Лучшая операторская работа – Хойте ван Хойтема («Оппенгеймер»);
- Лучшие визуальные эффекты – «Годзилла: Минус Один»;
- Лучший звук – «Зона интересов»;
Лучший оригинальный саундтрек – Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»);
- Лучшая песня – «What was I made for?» от Билли Айлиш («Барби»);
- Лучший монтаж – «Оппенгеймер»;
- Лучший грим и прически – «Бедные-несчастные»;
- Лучшие костюмы – «Бедные-несчастные»;
Лучшая работа художника-постановщика – «Бедные-несчастные»;
- Лучший фильм на иностранном языке – «Зона интересов» (Великобритания);
- Лучший документальный фильм – «20 дней в Мариуполе»;
Лучший игровой короткометражный фильм – «Удивительная история Генри Шугара»;
- Лучший анимационный короткометражный фильм – «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;
- Лучший документальный короткометражный фильм – «Последняя ремонтная мастерская».