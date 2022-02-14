Фея, мультфильмы и волшебные палочки: юные зрители Одесской Оперы совершили «Путешествие в оркестр» (фото)

В субботу, 12 февраля, Одесский национальный академический театр оперы и балета наполнился детскими восхищенными возгласами, смехом и веселой музыкой. Дети и их родители совершили «Путешествие в оркестр», причем не виртуальное, а самое настоящее.

Сюрпризы ждали малышей с порога театра – каждому юному зрителю на входе вручили светящуюся палочку, чтобы ребенок мог не только слушать, но и повторять движения дирижера, помогая ему руководить большим оркестром. А сказочная фея познакомила ребят не только с руководителем оркестра, но и с каждым инструментом в отдельности. Многие дети увидели и услышали их впервые. Да что там дети – вот вы, взрослые, знаете, как звучит туба и какой инструмент в оркестре самый древний, а сколько труб в оперном органе и где они спрятаны?

Конечно, маленьких зрителей не стали утомлять длительной лекцией. Режиссер-постановщик концерта Павел Кошка составил программу таким образом, чтобы дети могли не только слушать, но и активно участвовать в происходящем.

Вторую часть часовой программы посвятили любимым мультфильмам современных детей, музыку к которым разучил оркестр Одесской оперы под руководством Игоря Шаврука. Партии исполняли артисты детских хоров «Жемчужинки Одессы» и «Зернышки». Ну а после концерта детей ожидал еще один сюрприз – фирменные воздушные шары у выхода из театра.

Программа «Путешествие в оркестр» будет повторяться регулярно. Но кроме того, как отметила директор театра Надежда Бабич, обязательно состоятся и новые встречи: «Музыка в театре», «Мир балета», «Опера – детям», тематические экскурсии. Мир театра – безграничен и познавать его можно и нужно с самого нежного возраста, убеждены в Одесской опере и призывают родителей помогать прививать чувство прекрасного своим детям с юных лет.

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Фото автора и пресс-службы Одесской Оперы

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