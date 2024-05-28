Новости Одессы и Одесской области

Бывшего одесского военкома освободили под залог и тут же снова задержали (видео)

Бывшего одесского военкома освободили под залог и тут же снова задержали (видео)

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн гривен по предварительному обвинению.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Бюро получило информацию, что после уплаты залога Борисов планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, выехав за границу.

Бывшего военкома задержали в Киеве сегодня, 28 мая. Ему сообщили о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 УК Украины).

Напомним, что против Борисова возбуждено уголовное производство по нескольким статьям УК Украины. В 2023 году его задержали, а суд поместил его под стражу.

Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен, однако постепенно суды уменьшили сумму залога до 12 млн гривен.

Бывшему одесскому военкому уже было сообщено о подозрениях:

  • в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);
  • в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);
  • в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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