Бывшего одесского военкома освободили под залог и тут же снова задержали (видео)

Как сообщает пресс-служба ведомства, Бюро получило информацию, что после уплаты залога Борисов планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, выехав за границу.

Бывшего военкома задержали в Киеве сегодня, 28 мая. Ему сообщили о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 УК Украины).

Напомним, что против Борисова возбуждено уголовное производство по нескольким статьям УК Украины. В 2023 году его задержали, а суд поместил его под стражу.

Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен, однако постепенно суды уменьшили сумму залога до 12 млн гривен.

Бывшему одесскому военкому уже было сообщено о подозрениях:

в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);

в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.