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Трагедия 2 мая 2014 года: беспорядки организовал экс-начальник одесской милиции

Трагедия 2 мая 2014 года: беспорядки организовал экс-начальник одесской милиции

Замначальника одесской милиции, а потом и начальник – Дмитрий Фучеджи организовал беспорядки 2 мая 2014 года, что привело к гибели 48 человек.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

Сотрудники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего замруководителя ГУМВД Украины в Одесской области – начальника милиции общественной безопасности Дмитрия Фучеджи. Его обвиняют в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Обвинительный акт направлен в суд.

Установлено, что чиновник руководил представителями общественного движения «Антимайдан», которые 2 мая 2014 года в центральной части города Одессы устроили массовые беспорядки, совершали насилие, погромы, уничтожали имущество. Их действия привели к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

Кроме того, 4 мая 2014 года из-за умышленного бездействия Дмитрия Фучеджи, которого после беспорядков в городе назначили исполняющим обязанности начальника ГУМВД Украины в Одесской области, антимайдановцы захватили здание управления милиции и освободили 63 своих сторонника. При этом Фучеджи отдал устный приказ открыть камеры ИВС Одесского городского управления и освободить задержанных.

Материалами досудебного расследования полностью опровергнута версия событий 2 мая 2014 г. в г. Одессе, озвученная 5 мая 2021 года самим Дмитрием Фучеджи на неформальном мероприятии с участием членов Совбеза ООН, организованного делегацией рф.

Его версия событий постоянно распространялась и поддерживалась представителями государства-агрессора, а также распространялась во всех пророссийских СМИ, с целью формирования у всего цивилизованного мира ошибочного представления трагических событий мая 2014 года в городе Одессе и продвижения собственных пропагандистских нарративов в международных учреждениях и организациях.

Фучеджи Д.В. обвиняется в организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением, пособничестве захвату здания органа государственной власти и в воздействии на работника правоохранительного органа с целью добиться принятия незаконного решения в 2014 году (ч. 2 ст. 294; ч. 2 ст. 364; ст. 341; ч. 2 ст.343 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

По данным следствия, в мае 2014 года Фучеджи бежал в так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику, откуда переехал на постоянное место жительства в российскую федерацию. В 2017 году получил российское гражданство.

Ранее  «Одесская жизнь» публиковала мнение экспертов о том, что произошло в 2 мая 2014 года и как одесситам пережить эту трагедию.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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