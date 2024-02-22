Ще одна лікарня Одеської області отримала сучасний ангіограф

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Ангіограф – це рентгенівський апарат для кровоносних судин. На звичайному рентгені проблеми з ними не видно. Особливість ангіографічної системи в тому, що вона надає лікарям можливість виконувати комп’ютерну томографію безпосередньо в рентген-операційній перед процедурою механічного видалення тромбів. Таким чином, зменшується час на необхідні передопераційні дослідження, а отже збільшується успішність лікування та підвищуються шанси на подальше повноцінне життя.

За допомогою ангіографа можна не тільки проводити діагностику, а й виконувати безпосередні втручання в разі тромбозу судин, інсульту, інфаркту або при розриві судин.

Ангіограф у Дунайську обласну лікарню придбано завдяки спільному проєкту МОЗ України та World Bank Ukraine.

Читайте також: В Одесі відкрилося сучасне відділення дитячої травматології (фото, відео)

Повідомляється, що наявність такого обладнання дасть змогу відкрити на базі лікарні відділення ендоваскулярних інтервенційних втручань на 17 місць із п’ятьма реанімаційними ліжками та операційною.

Уже скоро тут проводитимуть складні кардіологічні втручання, коронарографії, стентування коронарних уражень судин серця з можливістю вимірювання в реальному часі та ангіографії в режимі 3D моделювання.

З весни минулого року сучасний ангіограф працює в Балтській лікарні. Завдяки цьому лікарню включено до регіонального клінічного маршруту пацієнта з гострим інфарктом міокарда, тут відкрито відділення кардіології та судинної патології з рентгенопераційним блоком. Кардіоцентр обслуговує 14 територіальних громад півночі Одещини, а це понад 237 тисяч осіб.

В Одесі перший муніципальний ангіограф встановлено в міській лікарні №10. За міською програмою “Здоров’я” і за угодою з Національною службою здоров’я України тут може виконуватися до 750 стентувань на рік.