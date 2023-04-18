Современный ангиограф, приобретенный для Балтской больницы, работает и спасает пациентов.

Ангиографом, приобретенным за средства из государственного бюджета, за две недели протентовано 12 пациентов и проведено 40 коронарографий.
На днях медицинское учреждение Балтщины посетили министр здравоохранения Виктор Ляшко, директор Департамента здравоохранения Одесской областной военной администрации Наталья Одарий-Захарьева, глава Балтской общины Сергей Мазур, руководитель Подольского района Михаил, медработники и общественность.
Балтская многопрофильная больница включена в региональный клинический маршрут пациента с острым инфарктом миокарда. В июне прошлого года здесь открыто отделение кардиологии и сосудистой патологии с рентгеноперационным блоком. Сегодня кардиоцентр обслуживает 14 территориальных общин севера Одесщины, а это более 237 тысяч человек.
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