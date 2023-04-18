Современный ангиограф, приобретенный для Балтской больницы, работает и спасает пациентов.

Война и животные: тяжелая и забавная жизнь Килийских бездомных Тема бездомных животных всегда была болезненной для Килии, как и для многих других городов Украины. К сожалению, отношение людей к животным, таких же жителей Земли, как и мы, еще очень далеко от цивилизованного. ПОДРОБНЕЕ

Брынза из Буджака: сколько нужно овец для производства одного кусочка Брынза — сыр белого цвета, в меру соленый и слегка ломкий. Делают брынзу чаще всего из козьего или овечьего молока. Она вкуснющая, молоденькая, требующая к себе вина и уважения в равных долях. ПОДРОБНЕЕ

Как живет и о чем мечтает 24-летний ветеран войны из Любашевки Пулеметчик-разведчик 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Роман Мехур, защищая линию обороны Николаев-Херсон, попал под вражеский обстрел. В результате тяжелых ранений боец потерял правую руку и обе ноги. ПОДРОБНЕЕ