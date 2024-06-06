Ще один Герой: мешканець Любашівки загинув, захищаючи Україну на Донбасі

Ще один Герой: мешканець Любашівки загинув, захищаючи Україну на Донбасі

Середа 5 червня 2024 року стала Днем жалоби у Любашівській селищній територіальній громаді Одеської області у зв’язку із загибеллю Героя – мешканця селища Любашівка Євгена Глинського.

Як повідомили на сторінці Любашівської громади у Facebook, солдат однієї з військових частин Збройних Сил України Євген Глинський помер 19 травня 2024 року від отриманих численних опіків та травм, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності України у Донецькій області. Він не дожив трохи менше місяця до свого 31-річчя.

Солдат Євген Глинський

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«Від імені всієї Любашівської громади висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким! Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі. Вшануйте того, хто віддав своє життя за кожного з нас. Світла пам’ять і шана Герою», – зазначають у Любашівській громаді.

Раніше в бою на Бахмутському напрямку загинув мешканець села Іванівка Любашівської громади Микола Руденко.

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