Новости Одессы и Одесской области

В бою на Бахмутском направлении погиб стрелок из Одесской области

В бою на Бахмутском направлении погиб стрелок из Одесской области

Война продолжает забирать жизни защитников из Одесской области. На фронте погиб житель села Ивановка Любашевской громады Николай Константинович Руденко.

Об этом сообщили в Любашевской громаде.

По официальным данным Подольского районного ТЦК, военнослужащий стрелкового батальона одной из воинских частей ВСУ, солдат Руденко Николай Константинович погиб во время выполнения боевого задания 6 мая 2024 года в районе населенного пункта Григорьевка Бахмутского района Донецкой области.

Ему был 41 год.

В Любашевской громаде выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего воина:

«Никакими словами не унять жгучую боль потери и не залечить раны в душе».

О дате и времени прощания с Героем будет сообщено дополнительно.

Ранее Любашевская громада провела в последний путь своего 25-летнего земляка Тимофея Букура, погибшего во время эвакуации личного состава с левого берега Днепра.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua