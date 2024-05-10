В бою на Бахмутском направлении погиб стрелок из Одесской области

Об этом сообщили в Любашевской громаде.

По официальным данным Подольского районного ТЦК, военнослужащий стрелкового батальона одной из воинских частей ВСУ, солдат Руденко Николай Константинович погиб во время выполнения боевого задания 6 мая 2024 года в районе населенного пункта Григорьевка Бахмутского района Донецкой области.

Ему был 41 год.

В Любашевской громаде выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего воина:

«Никакими словами не унять жгучую боль потери и не залечить раны в душе».

О дате и времени прощания с Героем будет сообщено дополнительно.

Ранее Любашевская громада провела в последний путь своего 25-летнего земляка Тимофея Букура, погибшего во время эвакуации личного состава с левого берега Днепра.