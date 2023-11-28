Еще две трассы Одесской области открыты для проезда

Села без света, город без воды: на юге Одесской области продолжается ликвидация последствий непогоды Непогода натворила беды в Килийской громаде Одесской области. В селах до сих пор нет света, электроэнергия отсутствует и в большей части Килии. Из-за перепада напряжения вышло из строя оборудование на основной насосной станции, которое обеспечивает население города водой. ПОДРОБНЕЕ

Из-за непогоды в Одессе и области погибли люди Из-за непогоды, которая почти сутки свирепствовала в Одессе на области, от переохлаждения погибли люди. По официальным данным в Одесской области погибли пять человек. ПОДРОБНЕЕ

По каким дорогам Одесской области можно проехать (список) Сегодня, 28 ноября, в Одесской области открыли для проезда некоторые дороги, которые были закрыты со вчерашнего дня. Однако ехать по ним могут не все виды транспорта. ПОДРОБНЕЕ