Еще две трассы Одесской области открыты для проезда

Сегодня, 28 ноября, в Одесской области открыли для движения транспорта трассы Одесса-Рени и Одесса- Киев. Дороги на Бухарест и Кишинев по прежнему закрыты для грузового транспорта.
Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской област.
Сегодня, 28 ноября, с 18:00 открыты еще два пути для проезда:
- для ВСЕХ транспортных средств на автодороге М-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест), км 11+920 – км 143+000 (до г.Татарбунары);
- для ВСЕХ транспортных средств на автодороге М-05 Киев – Одесса, км 274+435 – км 466+700.
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Также напомним, какие дороги открыты со вчерашнего дня:
- для ЛЕГКОВЫХ транспортных средств на автодороге М-16 Одесса – Кучурган (на г. Кишинев), км 0+000 – км 59+175;
- для ВСЕХ транспортных средств на автодороге М-28 Одесса – Южное – /М-14/ (объезд г. Одессы), км 3+450 – км 28+315.
Однако остается ограничение движения для грузового транспорта на автодорогах:
- М-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест), км 143+000 – км 307+379;
- М-16 Одесса – Кучурган (на г. Кишинев), км 0+000 – км 59+175.
О состоянии проезда по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения обращайтесь на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80.