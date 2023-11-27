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Укрзализныця предоставила дополнительные вагоны на рейсы одесского направления

Укрзализныця предоставила дополнительные вагоны на рейсы одесского направления

Из-за непогоды, которая сутки бурлила в Одесской области, сегодня, 27 ноября, и транспортный коллапс на дорогах, Укрзализныця предоставила дополнительные вагоны на рейсы одесского направления.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

В сообщении говорится, что, несмотря на снежные заносы и затрудненное движение по железной дороге, ни один рейс не был отменен.

В сообщении говорится, что для предоставления возможности людям передвигаться на дальние расстояния и удовлетворить спрос, на поезда одесского предоставлены дополнительные вагоны:

  • +4 вагона поезда №106 Одесса — Киев сегодня;
  • +4 вагона поезда №248 Киев — Одесса сегодня;
  • +4 вагона поезда №248 Одесса — Киев завтра.

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Также в Укрзализныце сообщили, что из-за непогоды некоторые поезда дальнего следования прибудут из Одессы с опозданием более, чем на час:

  • №247/248 Одесса — Киев,
  • №11/12 Одесса — Львов,
  • №7/8 Одесса — Харьков,
  • №53/54 Одесса — Днепр,
  • №253/254 Одесса — Кривой Рог.

В Укрзализныце сообщают, что на протяжении суток с 26 на 27 ноября 2023 снегопады наблюдались во всех регионах страны, толщина снежного покрова кое-где достигала 50 см. В общей сложности почти 2,5 тысячи железнодорожников работали над возобновлением движения поездов — убрали от снега около 5,4 тыс. · стрелочных переводов и 36 пассажирских платформ.

Круглосуточная горячая линия Укрзализныци: 0800503111.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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