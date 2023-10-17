Одна из улиц в центре Одессы останется закрытой для автомобилей до весны следующего года

С октября 2021 г. действует ограничение движения автотранспорта на участке Карантинной улицы в связи со строительством жилого дома. Ограничение движения продлили до марта 2024 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
В сообщении говорится, что горсовет отреагировал на обращение ООО «ДИА-ЛЕКС» о строительстве жилого дома, и принял решение о временном закрытии движения с 8 октября 2021 года на части ул. Карантинной.
И поскольку строительство объекта не закончилось, временное закрытие движения автотранспорта по ул. Карантинной, на участке между ул. Троицкой и ул. Еврейской, продлено до 15 марта 2024 года.
Соответствующее распоряжение городской голова подписал 17 октября 2023 года, —
сообщили в горсовете.
Напомним, в Одессе на улице Троицкой, между улицами Ришельевской и Пушкинской, специалисты КУ «СМЭП» обновили дорожную разметку.
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