Одна из улиц в центре Одессы останется закрытой для автомобилей до весны следующего года

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В сообщении говорится, что горсовет отреагировал на обращение ООО «ДИА-ЛЕКС» о строительстве жилого дома, и принял решение о временном закрытии движения с 8 октября 2021 года на части ул. Карантинной.

И поскольку строительство объекта не закончилось, временное закрытие движения автотранспорта по ул. Карантинной, на участке между ул. Троицкой и ул. Еврейской, продлено до 15 марта 2024 года.

Соответствующее распоряжение городской голова подписал 17 октября 2023 года, —

сообщили в горсовете.

Напомним, в Одессе на улице Троицкой, между улицами Ришельевской и Пушкинской, специалисты КУ «СМЭП» обновили дорожную разметку.

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