По каким дорогам Одесской области можно проехать (список)

Сегодня, 28 ноября, в Одесской области открыли для проезда некоторые дороги, которые были закрыты со вчерашнего дня. Однако ехать по ним могут не все виды транспорта.
Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.
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Для проезда открыли следующие дороги:
- для ЛЕГКОВЫХ транспортных средств на автодороге М-15 Одесса – Рени (на г.Бухарест), км 11+920 – км 307+379;
- для ЛЕГКОВЫХ транспортных средств на автодороге М-05 Киев – Одесса, км 274+435 – км 466+700;
- для ЛЕГКОВЫХ транспортных средств на автодорог М-16 Одесса – Кучурган (на г. Кишинев), км 0+000 – км 59+175;
- для ВСЕХ транспортных средств на автодороге М-28 Одесса – Южное – /М-14/ (Объезд г. Одессы), км 3+450 – км 28+315;
Однако остается ограничение движения для грузового транспорта на автодорогах:
- М-15 Одесса – Рени (на г.Бухарест), км 11+920 – км 307+379;
- М-05 Киев – Одесса, км 274+435 – км 466+700;
- М-16 Одесса – Кучурган (на г. Кишинев), км 0+000 – км 59+175;
Напомним, что из-за стихии, которая бушевала в Одесской области почти сутки, снегом занесло все важные магистрали. Автомобили, грузовики и автобусы оказались в плену снежных заносов.
В Одесской ОВА предостерегают: во вторник 28 ноября, в области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра, гололедица, местами туман, что может существенно усложнить условия дорожного движения. Жителей области просят ограничить передвижения и поездки на авто.
Контакты для получения помощи, если вы застряли в сугробе:
+38(067)1279002 — очередной ГП «Служба местных дорог»;
+38(096)2147640 — Одесское райуправление ГУ ГСЧС Украины в Одесской области;
0800500202 — бесплатная горячая линия ГУ Нацполиции в Одесской области;
+38(048)7227556 Консультационный центр ГУ ГСЧС Украины в Одесской области;
+38(048)7059800 — диспетчер Департамента транспорта Одесского горсовета.