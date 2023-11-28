По каким дорогам Одесской области можно проехать (список)

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Для проезда открыли следующие дороги:

для ЛЕГКОВЫХ транспортных средств на автодороге М-15 Одесса – Рени (на г.Бухарест), км 11+920 – км 307+379;

для ЛЕГКОВЫХ транспортных средств на автодороге М-05 Киев – Одесса, км 274+435 – км 466+700;

для ЛЕГКОВЫХ транспортных средств на автодорог М-16 Одесса – Кучурган (на г. Кишинев), км 0+000 – км 59+175;

для ВСЕХ транспортных средств на автодороге М-28 Одесса – Южное – /М-14/ (Объезд г. Одессы), км 3+450 – км 28+315;

Однако остается ограничение движения для грузового транспорта на автодорогах:

М-15 Одесса – Рени (на г.Бухарест), км 11+920 – км 307+379;

М-05 Киев – Одесса, км 274+435 – км 466+700;

М-16 Одесса – Кучурган (на г. Кишинев), км 0+000 – км 59+175;

Напомним, что из-за стихии, которая бушевала в Одесской области почти сутки, снегом занесло все важные магистрали. Автомобили, грузовики и автобусы оказались в плену снежных заносов.

В Одесской ОВА предостерегают: во вторник 28 ноября, в области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра, гололедица, местами туман, что может существенно усложнить условия дорожного движения. Жителей области просят ограничить передвижения и поездки на авто.

Контакты для получения помощи, если вы застряли в сугробе:

+38(067)1279002 — очередной ГП «Служба местных дорог»;

+38(096)2147640 — Одесское райуправление ГУ ГСЧС Украины в Одесской области;

0800500202 — бесплатная горячая линия ГУ Нацполиции в Одесской области;

+38(048)7227556 Консультационный центр ГУ ГСЧС Украины в Одесской области;

+38(048)7059800 — диспетчер Департамента транспорта Одесского горсовета.