Пользователи в соцсетях жалуются, что ни в одном из магазинов невозможно приобрести любой товар. Также сообщается о сбоях в работе мобильного приложения “Эпицентра”.

“Технические проблемы” подтвердили в торговой компании:

«В ночь на 28 апреля 2025 года в сети Эпицентр произошел технический сбой, который повлиял на работу торговой сети.

Сообщается, что онлайн-магазин epicentrk.ua продолжает работать и принимать заказы. В то же время возможны задержки в доставке заказов клиентам.

В компании не называют причины сбоя, а в соцсетях распространяется информация, что ночью «Эпицентр» подвергся хакерской атаке.

“Компания принимает все необходимые меры для скорейшего восстановления работы торговых центров», — подчеркнули в “Эпицентре”.

Напомним, утром субботы 26 апреля в Украине произошел масштабный сбой, который заблокировал работу ряда важных сервисов. Среди них — платежные терминалы в магазинах, государственное приложение «Дія» и сайт почтового оператора «Новая почта».

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