Експерименти агрономів на Одещині: 9 підприємств засіють поля незвичною рослиною

За словами Кіпера, на Оещині дев’ять підприємств виявили бажання засіяти експериментальні поля з бавовником. Загальна площа полей – трохи більш як 5 га.

Стан посівів різний — все залежить від зони, де його вирощують. На полях зрошення посіви кращі, ніж на богарі.

Раніше Зеленський підписав закон щодо поширення сортів бавовника в Україні, який передбачає спрощення його ввезення та обігу на території України.

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