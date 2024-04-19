Новости Одессы и Одесской области

Наталью Гуменюк уволили с должности спикера Сил обороны Юга

Наталью Гуменюк уволили с должности спикера Сил обороны Юга

Сегодня, 19 апреля, стало известно об увольнении Натальи Гуменюк с должности пресс-секретаря Сил обороны Юга. До этого медийщики Украины обращались с соответствующей просьбой.

Об увольнении Гуменюк 19 апреля сообщили в Генштабе ВСУ.

«Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины проведены ротационные мероприятия в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.
В частности, принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024», — говорится в сообщении.

Сейчас идет отбор соответствующего специалиста, который или которая уже вскоре станет «голосом» Сил обороны Юга.

В Генштабе отметили, что Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, которые имеют соответствующую аккредитацию ВСУ.

Напомним, ряд медийщиков обвинили Наталью Гуменюк в запрете освещать военные преступления россиян в Херсонской области. Они требовали от военного руководства заменить спикера «на более компетентное лицо и не допускать ее к любому управлению коммуникациями».

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua