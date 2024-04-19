Наталью Гуменюк уволили с должности спикера Сил обороны Юга

Об увольнении Гуменюк 19 апреля сообщили в Генштабе ВСУ.

«Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины проведены ротационные мероприятия в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

В частности, принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024», — говорится в сообщении.

Сейчас идет отбор соответствующего специалиста, который или которая уже вскоре станет «голосом» Сил обороны Юга.

В Генштабе отметили, что Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, которые имеют соответствующую аккредитацию ВСУ.

Напомним, ряд медийщиков обвинили Наталью Гуменюк в запрете освещать военные преступления россиян в Херсонской области. Они требовали от военного руководства заменить спикера «на более компетентное лицо и не допускать ее к любому управлению коммуникациями».