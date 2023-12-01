Под Одессой высыхает лиман: экологи назвали причины

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Хаджибейский лиман находится в 7 километрах от Одессы. Его дно покрыто слоем черного ила, обладающего лечебными свойствами.

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Для выявления преград, препятствующих свободному водотоку Хаджибейского лимана, в октябре текущего года была создана комиссия из представителей Одесской ОГА, сельсоветов Одесского района, Государственного предприятия «Укррыба», Одесского рыбоохранного патруля, Одесского государственного экологического университета. Поводом стало многочисленные обращения людей в экоинспекцию.

Комиссия обследовала состояние верховья и дамб Хаджибейского лимана и выявила:

Снижение уровня воды в лимане от села Егоровка до села Палиевка.

В районе Егоровки вообще отсутствует водоток, что привело к полному пересыханию водоема.

В районе Хоминки вода отошла от берега на расстояние от 300 до 500 метров, большая часть водоема пересохла.

В районе поселков Отрадово, Болгарка, Полеевка вода отошла на 50-100 метров от берега.

Дамбы, рыбозащитные сооружения, шлюзы и другие конструкции нуждаются в капитальном ремонте.

Основные причины пересыхания лимана в этом году:

ограниченный водообмен между частями лимана,

отсутствие поступления воды из водосборного бассейна реки Свинной,

низкое количество осадков,

интенсивное испарение с поверхности Хаджибейского лимана.

«Определение дополнительных факторов, которые могли привести к обмелению лимана и как определение мер, направленных на наполнение водоема, требуют дополнительных исследований, научного обоснования, осуществления оценки воздействия на окружающую среду», — сообщили экологи.

Инспекцией инициировано проведение дополнительного исследования речного стока для выявления препятствий, которые привели к обмелению лимана.

Напомним, в июле этого года экоинспекция уже создавала подобную комиссию для иследования причин обмеления Хаджибейского лимана. Тогда был установлен факт пересыхания правой стороны лимана. Как отмечают экологи, для свободного водообмена лиманных вод необходимо расчистить русла у гидротехнических сооружений. Правда, кто и когда этим будет заниматься, — не сообщается.