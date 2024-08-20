На озере в Одесской области начали массово гибнуть утки

Об этом сообщили в Госэкоинспеции Юго-Западного округа.

Инспектор отобрал пробы воды для выяснения причин гибели птиц. О результатах лабораторных исследований будет сообщено дополнительно.

Вероятными причинами гибели уток в озере могут быть как природные факторы, например, токсичные водоросли или недостаток кислорода в воде из-за летней жары, так и наличие в воде химических выбросов либо загрязнение отходами.

Напомним, в июле экологи два раза фиксировали факт массовой гибели рыбы – в Палиевском заливе Хаджибейского лимана.

Основной причиной мора рыбы экологи назвали уменьшение растворимого кислорода в воде из-за аномально высокой температуры воздуха.

Фото: скриншот с видео Госэкоинспеции Юго-Западного округа