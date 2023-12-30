Новости Одессы и Одесской области

Ракетная атака Одессы 29 декабря: двое пострадавших – в тяжелом состоянии

Ракетная атака Одессы 29 декабря: двое пострадавших – в тяжелом состоянии

По состоянию на утро субботы, 30 декабря 2023 года, в результате массированной ракетной атаки в Одессе погибли 4 человека и еще 32 пострадали.

Согласно данным, которые обнародовал сегодня глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в настоящее время в больницах города остаются на лечении 12 человек, в том числе двое детей 6 и 8 лет. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

В тяжелом состоянии пока остаются двое раненых. Они получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Остальные люди, в том числе и беременная женщина, уже выписаны и продолжают лечиться амбулаторно.

А в одесской мэрии сообщили, что в результате вражеской атаки на Одессу 29 декабря изуродовано 46 домов, в том числе 4 частных. Повреждено 186 квартир. Шестерым лицам предоставлено временное убежище.

Напомним, утро пятницы 29 декабря, стало в Одессе ужасным и трагическим: в результате массированной ракетной атаки, которую устроили российские террористы, в городе полностью разрушен частный жилой дом, поврежден трехэтажный дом, а также полностью выгорело несколько этажей в жилкомплексе, куда попала российская ракета.

Также сообщалось, что в Одессе начал работу оперативный штаб, где одесситам, чье жилье пострадало в результате российской атаки, помогут собрать необходимые документы для восстановления жилья.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить