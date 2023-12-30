Ракетная атака Одессы 29 декабря: двое пострадавших – в тяжелом состоянии

Согласно данным, которые обнародовал сегодня глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в настоящее время в больницах города остаются на лечении 12 человек, в том числе двое детей 6 и 8 лет. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

В тяжелом состоянии пока остаются двое раненых. Они получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Остальные люди, в том числе и беременная женщина, уже выписаны и продолжают лечиться амбулаторно.

А в одесской мэрии сообщили, что в результате вражеской атаки на Одессу 29 декабря изуродовано 46 домов, в том числе 4 частных. Повреждено 186 квартир. Шестерым лицам предоставлено временное убежище.

Напомним, утро пятницы 29 декабря, стало в Одессе ужасным и трагическим: в результате массированной ракетной атаки, которую устроили российские террористы, в городе полностью разрушен частный жилой дом, поврежден трехэтажный дом, а также полностью выгорело несколько этажей в жилкомплексе, куда попала российская ракета.

Также сообщалось, что в Одессе начал работу оперативный штаб, где одесситам, чье жилье пострадало в результате российской атаки, помогут собрать необходимые документы для восстановления жилья.