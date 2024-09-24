Дворічна дівчинка з Чорноморська стала рекордсменом України

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Цей шлях у дорослому басейні дівчинка подолала за 3 хвилини 6 секунд.

Як розповіла Лана Вєтрова, Аня начебто народилася у водній стихії та почувається у воді природно як і на суші.

«Плаває вона в дорослому спортивному басейні, а в дитячий ходить просто погратися. Дистанцію, яку потрібно було подолати для рекорду, дитина пропливла (як нам здалося), без особливих зусиль. Не знадобилися ні цукерки, ні нові іграшки, які іноді тренери тримають перед дитиною у воді, щоб вона спритніше веслувала», – поділилася своїм захопленням очевидиця рекорду.

Тренера маленької Ані звати Ігор Константінов і це вже друга маленька вихованка, яка стала рекордсменкою України. У 2018 році одеситка Злата Серпіонова встановила рекорд, перепливши 25-метровий басейн без жодних плавзасобів. Тоді дитині було всього чотири роки.

Раніше в Подільську Одеської області відбувся перший в Україні фестиваль Книги рекордів Гіннеса, на якому учениці цієї школи встановили світовий рекорд із виконання циркового елемента в жанрі «каучук».