Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Возраст новой рекордсменки Украины — 2 года 4 месяца.

В прошлом году рекорд Украины в номинации «Самый маленький ребенок, который преодолел дистанцию 50 метров вольным стилем» побила Аня Якимчук из Черноморска. На тот момент девочке было 2,6 года.

По словам Ланы Ветровой, в день установления нового рекорда у маленькой Эммы испортилось настроение. И чтобы настроить ребенка, тренеру Илоне Гаркун понадобился час времени.

«После этого Эмма прыгнула в воду, самостоятельно проплыла всю дорожку взрослого бассейна, и… установила рекорд Украины. Это было очень трогательно — в эту минуту Эмме аплодировали все люди в бассейне! Очевидно, к Эмме вернулось хорошее настроение, потому что потом она еще дважды проплыла эту дистанцию на разных дорожках», — рассказала руководитель.

Напомним, 7 января в Одессе зарегистрировали новый температурный рекорд.