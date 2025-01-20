Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Вік нової рекордсменки України – 2 роки 4 місяці.

Торік рекорд України в номінації «Наймолодша дитина, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем» побила Аня Якимчук з Чорноморська. На той момент дівчинці було 2,6 року.

За словами Лани Вєтрової, у день встановлення нового рекорду в маленької Емми зіпсувався настрій. І щоб налаштувати дитину, тренерці Ілоні Гаркун знадобилася година часу.

«Після цього Емма стрибнула у воду, самостійно пропливла всю доріжку дорослого басейну, і… встановила рекорд України. Це було дуже зворушливо – у цю хвилину Еммі аплодували всі люди в басейні! Вочевидь, до Емми повернувся гарний настрій, бо потім вона ще двічі пропливла цю дистанцію на різних доріжках», – розповіла керівниця.

Нагадаємо, 7 січня в Одесі зареєстрували новий температурний рекорд.