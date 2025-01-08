Новости Одессы и Одесской области

В Одессе зафиксировали новый температурный рекорд

В Одессе зафиксировали новый температурный рекорд

Вчера, 7 января, в Одессе зарегистрировали новый температурный рекорд. Последний раз так тепло в городе было 37 лет назад — в 1988 году.

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Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

7 января 2025 года в Одессе максимальная температура воздуха составила 11,1°C. А в 1988-ом году — поднялась до +10,7°C.

Отметим, что по области за прошедшие сутки в некоторых населенных пунктах температура воздуха была даже выше. Самую высокую температуру в этот день зафиксировали в Измаиле — 15,8°C.

Напомним, рекордно теплым на Одесщине был февраль 2024 года. Так 5 февраля  среднесуточная температура воздуха в области превысила норму на 11 градусов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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