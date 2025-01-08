В Одессе зафиксировали новый температурный рекорд

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

7 января 2025 года в Одессе максимальная температура воздуха составила 11,1°C. А в 1988-ом году — поднялась до +10,7°C.

Отметим, что по области за прошедшие сутки в некоторых населенных пунктах температура воздуха была даже выше. Самую высокую температуру в этот день зафиксировали в Измаиле — 15,8°C.

Напомним, рекордно теплым на Одесщине был февраль 2024 года. Так 5 февраля среднесуточная температура воздуха в области превысила норму на 11 градусов.