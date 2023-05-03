Блогершу из Одессы могут посадить за заявления в прямом эфире

Одесситка во время трансляции прямого эфира в социальной сети «Tik Tok» заявляла зрителям, что ждет путина в Одессе. Об этом заявили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

46-летняя одесситка продвигала антиукраинские нарративы в социальных сетях. Кроме того, блогер также заявила, что готова потерпеть боевые действия, чтобы только навсегда воссоединиться с россиянами в Одессе. Теперь ее будут судить за коллаборационизм.

Полицейские заявили, что сообщили фигурантке о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусмотрено по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Дело блогерши из Тик Ток направили в суд.

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