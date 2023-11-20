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Двоє військових з Одещини повернулися додому на щиті

Двоє військових з Одещини повернулися додому на щиті

У російсько-українській війні загинуло двоє мешканців Одещини – Олександр Радченко з Білгород-Дністровського району та Вячеслав Яроцький з Подільського району.

Про це повідомляють на facebook-сторінках громад.

Як повідомляють на сторінці Маразліївської громади Білгород-Дністровського району, на щиті повертається додому мешканець села Широкого, молодший сержант Олександр Кирилович Радченко (на фото – ліворуч), 10.05.1990 року народження.

Олександр загинув майже рік тому – 03 січня 2023 року під час наступальних дій біля м. Соледар.

У громаді висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Олександра.

Прощання з Героєм відбудеться завтра, 21 листопада, о 10 годині.

До жителів громади звертаються з проханням гідно вшанувати пам’ять героя та з честю провести його в останню путь.

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На сторінці Любашівської громади висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя – В’ячеслава Віталійовича Яроцького (на фото – праворуч), 13.10.1994 р.н.

В’ячеслав загинув 14 листопада 2023 року поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання по обороні України від російського агресора.

Про дату та час поховання Героя буде повідомлено додатково.

У цей важкий для всіх нас час ми розділяємо біль втрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Це непоправна втрата для рідних, друзів, нашої громади та всієї України. Війна забирає найкращих, написали на сторінці громади.

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