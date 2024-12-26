Движение транспорта по Ивановскому мосту ограничили еще на год

В связи с аварийным состоянием Ивановского моста ограничение движения транспорта по этому путепроводу продлено еще на год.
Соответствующее распоряжение подписано городским головой Геннадием Трухановым.
Согласно экспертной оценке, состояние Ивановского путепровода было определено как непригодное к эксплуатации. С марта 2021 года действуют изменения в организации дорожного движения и движения городского общественного транспорта по Ивановскому путепроводу.
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В связи с этим ограничение движения транспорта по Ивановскому путепроводу продлено до 31 декабря 2025 года.
Напомним, путепровод не перекрыт, и по двум центральным полосам разрешено движение транспорта весом менее 5 тонн, а для ограничения проезда многотонных фур летом 2021 года установили габаритные ворота. Но на днях грузовик снес это препятствие. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.