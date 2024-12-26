Движение транспорта по Ивановскому мосту ограничили еще на год

Соответствующее распоряжение подписано городским головой Геннадием Трухановым.

Согласно экспертной оценке, состояние Ивановского путепровода было определено как непригодное к эксплуатации. С марта 2021 года действуют изменения в организации дорожного движения и движения городского общественного транспорта по Ивановскому путепроводу.

В связи с этим ограничение движения транспорта по Ивановскому путепроводу продлено до 31 декабря 2025 года.

Напомним, путепровод не перекрыт, и по двум центральным полосам разрешено движение транспорта весом менее 5 тонн, а для ограничения проезда многотонных фур летом 2021 года установили габаритные ворота. Но на днях грузовик снес это препятствие. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.