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Рух транспорту Іванівським мостом обмежили ще на рік

Рух транспорту Іванівським мостом обмежили ще на рік

У зв’язку з аварійним станом Іванівського мосту обмеження руху транспорту цим шляхопроводом продовжено ще на рік.

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Відповідне розпорядження підписано міським головою Геннадієм Трухановим.

Згідно з експертною оцінкою, стан Іванівського шляхопроводу було визначено як непридатний до експлуатації. З березня 2021 року діють зміни в організації дорожнього руху та руху міського громадського транспорту Іванівським шляхопроводом.

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У зв’язку з цим обмеження руху транспорту Іванівським шляхопроводом продовжено до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, шляхопровід не перекрито, і двома центральними смугами дозволено рух транспорту вагою менше ніж 5 тонн, а для обмеження проїзду багатотонних фур влітку 2021 року встановили габаритні ворота. Але днями вантажівка знесла цю перешкоду. Правоохоронці з’ясовують обставини події.

 

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