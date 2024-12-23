Новости Одессы и Одесской области

Масштабная авария в Одессе: парализовано движение на важной магистрали

Масштабная авария в Одессе: парализовано движение на важной магистрали

В Хаджибейском районе Одессы возникли значительные трудности с движением транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел на Ивановском путепроводе, где грузовик снес габаритные ворота. Об этом сообщают в мэрии города.

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По предварительной информации, из-за аварии движение через мост почти полностью заблокировано. Городские власти рекомендуют водителям выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок.

авария

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Причины, по которым водитель грузовика снес габаритные ворота, пока не установлены. Информация о возможных пострадавших пока не уточняется.

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Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
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