Ее можно увидеть на улице Греческой. Пройти мимо просто так не удается: красота старинной двери притягивает взгляд.

«Мы завершили реставрацию исторической подъездной двери дома Урусова (1885 г.), авторство которого приписывают архитектору Д. Мазирову. Почти пятиметровая дубовая дверь снова поражает изяществом линий и восстановленными полихромными витражами в стиле модернизированной эклектики», – рассказывают реставраторы.

Вы только присмотритесь в эти витражи! Это действительно настоящее произведение искусства!

Авторы обновленной двери добавляют: «Мы бережно восстановили авторскую резьбу – все декоративные элементы двери повернуты к историческому виду. Аутентичная латунная фурнитура подчеркивает стиль модерна, сочетая эстетику и удобство. Дверь снова стала визитной карточкой дома, подчеркивая его статус и историческую ценность».

И нельзя не согласиться: реставрация такой двери и элементов декора – это большой вклад в сохранение архитектурного наследия Одессы.

Читайте также:

Фото автора