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Две одесские каратистки завоевали медали на Чемпионате Европы

Две одесские каратистки завоевали медали на Чемпионате Европы

Золотую и серебряную медали завоевали представительницы Одесской области на Чемпионате Европы по карате, который проходил в испанском городе Гвадалахара.

Об этом сообщили в Отделении Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области. 

Анжелика Терлюга в третий раз завоевала золотую медаль в категории «до 55 килограммов». Это пятая медаль спортсменки на европейских соревнованиях. В финале она досрочно победила Веронику Брунори из Италии.

Анита Серегина стала серебряным призером в категории «до 61 килограмма». Это восьмая медаль Аниты на чемпионатах Европы. В финале она уступила спортсменке из Германии Рэм Хамис.

Также золото чемпионата выиграл каратист Андрей Заплитный. Всего у украинской сборной три медали, две из которых добыли представительницы Одесской области.

Анжелика Терлюга на награждении

Анжелика Терлюга (вторая справа) на награждении

Анита Серегина

Анита Серегина с медалью

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Редакция ПРОФИЛЬ

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