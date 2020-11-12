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Одесский Люстдорф: что осталось на память о старом санатории? (фото)

Одесский Люстдорф: что осталось на память о старом санатории? (фото)

Мы в Люстдорфе (Черноморке). Разгар ноября. Курортная местность живет себе отдаленной от городской суеты жизнью, и, кажется, многие даже не в курсе, что на днях неподалеку от центра Черноморки «пало» старое здание бывшего санатория имени Иванова.

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Мы в Люстдорфе (Черноморке). Разгар ноября. Курортная местность живет себе отдаленной от городской суеты жизнью, и, кажется, многие даже не в курсе, что на днях неподалеку от центра Черноморки «пало» старое здание бывшего санатория имени Иванова.

– Санаторий Иванова? Так вам туда, а потом – к мусорным бакам, за ними – дорога к санаторию, – указывают мне дорогу местные жители.

Удивительное дело: давным-давно уже не было здесь никакого санатория, он стал туббольницей, несколько лет нет уже и ее, а остановка так и называется: «Санаторий им. Иванова».

Что же осталось на сегодняшний день от того, что когда-то было здравницей? Ответить на этот вопрос не так-то и легко. Шесть гектаров земли (кстати, довольно далеко расположенных от моря, и местная беда – оползни – этому месту не грозит) прочно окружены высоким бетонным ограждением. Местами бетон переходит в высоченный металлический забор.

Обошла все по периметру: некоторые места «оснащены» еще и колючей проволокой. Все это выстроено крепко-накрепко, почти без «дырочек», куда можно было бы «пролезть» объективу фотоаппарата. Впрочем, кое-что узреть все же удалось.

Итак, что осталось? Некое подобие ворот из прошлой жизни, на которых еще можно разглядеть что-то от бывшей таблички. Благодаря одной из с трудом обнаруженных «прорезей» удалось даже запечатлеть руины. Другая помогла увековечить старую лестницу здравницы. И еще: на этой территории огромное количество деревьев и кустарников!

Кстати, как мы убедились, на этой огромной территории остались и другие строения – явно более поздней постройки, чем то самое здание с колоннами, которое недавно пало. Строения эти в жутком состоянии, о чем можно судить по их дырявым крышам.

И еще. За забором мой фотоаппарат запечатлел много мусора. Как люди умудряются его туда забрасывать, можно только догадываться. Но процесс мусорометания явно отлажен.

Как удалось услышать, живущие рядом с территорией бывшего санатория люди далеко не в восторге от предстоящей стройки. Оно и понятно…

Черноморка, остановка
Черноморка. улица
Люстдорф
Люстдорф, забор
на месте бывшего санатория им. Иванова
Черноморка, на месте сноса санатория
Люстдорф, территория бывшего санатория
Люстдорф, заброшенное здание
Черноморка, на месте бывшего санатория
заросли на месте санатория
Люстдорф, лесенка
Люстдорф, пейзаж
Люстдорф, стена
Люстдорф, на месте санатория
территория бывшего санатория
Люстдорф, улица
Люстдорф, свалка
Люстдорф, кусты

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Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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