Одесский Люстдорф: что осталось на память о старом санатории? (фото)

Мы в Люстдорфе (Черноморке). Разгар ноября. Курортная местность живет себе отдаленной от городской суеты жизнью, и, кажется, многие даже не в курсе, что на днях неподалеку от центра Черноморки «пало» старое здание бывшего санатория имени Иванова.

Мы в Люстдорфе (Черноморке). Разгар ноября. Курортная местность живет себе отдаленной от городской суеты жизнью, и, кажется, многие даже не в курсе, что на днях неподалеку от центра Черноморки «пало» старое здание бывшего санатория имени Иванова.

– Санаторий Иванова? Так вам туда, а потом – к мусорным бакам, за ними – дорога к санаторию, – указывают мне дорогу местные жители.

Удивительное дело: давным-давно уже не было здесь никакого санатория, он стал туббольницей, несколько лет нет уже и ее, а остановка так и называется: «Санаторий им. Иванова».

Что же осталось на сегодняшний день от того, что когда-то было здравницей? Ответить на этот вопрос не так-то и легко. Шесть гектаров земли (кстати, довольно далеко расположенных от моря, и местная беда – оползни – этому месту не грозит) прочно окружены высоким бетонным ограждением. Местами бетон переходит в высоченный металлический забор.

Обошла все по периметру: некоторые места «оснащены» еще и колючей проволокой. Все это выстроено крепко-накрепко, почти без «дырочек», куда можно было бы «пролезть» объективу фотоаппарата. Впрочем, кое-что узреть все же удалось.

Итак, что осталось? Некое подобие ворот из прошлой жизни, на которых еще можно разглядеть что-то от бывшей таблички. Благодаря одной из с трудом обнаруженных «прорезей» удалось даже запечатлеть руины. Другая помогла увековечить старую лестницу здравницы. И еще: на этой территории огромное количество деревьев и кустарников!

Кстати, как мы убедились, на этой огромной территории остались и другие строения – явно более поздней постройки, чем то самое здание с колоннами, которое недавно пало. Строения эти в жутком состоянии, о чем можно судить по их дырявым крышам.

И еще. За забором мой фотоаппарат запечатлел много мусора. Как люди умудряются его туда забрасывать, можно только догадываться. Но процесс мусорометания явно отлажен.

Как удалось услышать, живущие рядом с территорией бывшего санатория люди далеко не в восторге от предстоящей стройки. Оно и понятно…

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