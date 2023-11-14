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Дунайское пароходство получило неожиданное предложение от россиян: подробности

Дунайское пароходство получило неожиданное предложение от россиян: подробности

Российский туроператор просит Украинское Дунайское пароходство (УДП) передать ей в тайм-чартер два пассажирских теплохода. В пароходстве отклонили предложение россиян.

Об этом сообщила пресс-служба УДП в facebook.

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Как сообщили в УДП, пароходство последний год ищет надежного партнера, готового взять в управление теплоходы, и ведет переговоры с компаниями из Венгрии, Австрии, Словакии, другими международными партнерами.

«Неожиданно на прошлой неделе получаем письмо от «Самарского бюро путешествий и экскурсий». Пишут, что готовы брать на пять лет в тайм-чартер наши теплоходы, расходы по подготовке к навигации берут на себя. Информацию относительно очень любознательного бюро путешествий из Самары передаем СБУ. Интересно, что и кому они еще предлагают», – сообщила пресс-служба.

УДП имеет на балансе четыре пассажирских теплохода — «Днепр», «Волга», «Украина» и «Молдавия», а также прогулочный теплоход «Евгений Косяков». Старые Днепр и Волга уже давно не пользуются спросом, находятся в Измаиле и используются как временное жилье.

«Молдавия» и «Украина», которые пароходство после начала полномасштабного российского военного вторжения перебазировало к австрийскому Линцу, еще способны работать на речных круизах, но нуждаются в немалых инвестициях.

Как отметили в пароходстве, с 2014 года пассажирские перевозки наносили пароходству только убытки, которые покрывались доходами от грузовых перевозок. Финансовый показатель 2021 года – минус 25 млн грн. Поэтому экономически выгоднее временно держать суда в отстое.

Тем временем, украинские спецслужбы продолжают уничтожать остатки Черноморского военного флота россиян.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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