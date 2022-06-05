Драки и пьянки в комендантский час: в ОВА пообещали разобраться с ночной жизнью в Аркадии

В то время как город и всю страну обстреливают ракетами, ВСУ защищает украинцев на фронте, в одесской Аркадии в это время пьют, гуляют и дерутся. Глава Одесской ОВА Максим Марченко пообещал положить этому конец.

В своем видеообращении он заявил:

В то время, когда наши защитники гибнут и получают ранения, не пуская орду в нашу область, некоторые особы устраивают драки возле ночных клубов, нарушая правила комендантского часа и работы, которые установлены для этих заведений. Мы никогда не закрываем глаза на такие случаи, и я требую немедленно отреагировать на это соответствующим службами и принять соответствующие меры.

Скорее всего поводом для обращения Максима Марченко стал случай, запись которого распространилась в одесских пабликах и вызвала большой общественный резонанс. Не ней видно, как два молодых крупных мужчины устроили драку возле ночного клуба. Ведь таким особям сейчас самое время защищать свободу нашей страны и жизни сограждан на фронте, а не дерзко нарушать общественный порядок.

Отметим, что некоторые одесситы действительно ведут себя безответственно и нарушают ограничения, введенные вследствие военного положения. Речь, в первую очередь, о нарушении запрета посещать пляжи. Сюда же можно отнести и нарушения комендантского часа.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о курьезном инциденте на одном из пляжей города: как полиция и отдыхающие пловца на Чкаловском пляже ловили.

Напомним, что в 2022 году пляжный сезон в Одессе отменен. Из-за вторжения россии одесские пляжи и морская акватория перед Одессой заминированы. Купаться сейчас опасно для жизни. Разминирование проведут после завершения войны и на это понадобится немало времени.

Но не смотря на запрет, многие горожане его игнорируют. И не только подвергают опасности собственную жизнь, но даже приводят к морю детей.

Еще новости Одессы: