Под Одессой двое подорвались на мине – заехали на пляж

В Одесском регионе произошел трагический инцидент – два человека подорвались на мине на одном из пляжей.

Как рассказал офицер оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров, граждане пренебрегли предупреждениями держаться подальше от заминированных пляжей и заехали туда на своем авто.

Офицер напомнил, что в условиях военного положения побережье Черного моря стало плацдармом для высадки вражеского десанта, а не местом отдыха, и еще раз попросил одесситов и жителей области не подвергать себя опасности.

По информации Телеграм-канала «Думская», в результате подрыва мины один человек погиб, а еще один госпитализирован.

Фото с Телеграм-канала «Думская»