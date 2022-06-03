Как полиция и отдыхающие пловца на Чкаловском пляже ловили

Нарушителя ловили всем миром

О том, что произошло, можно судить по многочисленным рассказам очевидцев и фото-видеоматериалах, которые распространяются в соцсетях.

Вопреки запрету на пляжный отдых и купание в море, мужчина решил искупаться в морской воде. Его заметили патрульные патрульные полицейские, попросили выйти из воды и предъявить документы. Но пловец выполнить их требования отказался. наоборот, продолжил демонстративно плавать, дразня копов. тем ничего не оставалось, кроме как бегать вдоль берега вслед за ним.

Устав от издевательского поведения мужчины, патрульные попросили находившихся на пирсе парней помочь им с задержанием нарушителя порядка. Те согласились и достали пловца на пирс, где правоохранители надели на него наручники и отвезли в отделение полиции. Что с задержанным было дальше, не сообщается. Официально полиция инцидент еще не комментировала.

Находиться на пляжах в Одессе и области опасно для жизни — там мины

Одесская мэрия, областная военная администрация и органы правопорядка в который раз напоминают, что в настоящее время ЗАПРЕЩЕНО ПРЕБЫВАНИЕ НА ПЛЯЖЕ, поскольку на побережье проведены соответствующие работы для обеспечения обороны региона (установлены мины).

В связи с высокой угрозой жизни и здоровью людей для информирования населения на территории пляжей Одессы установлены таблички об опасности.

Также запрещено выходить на воду с использованием маломерных и других плавсредств. Посещение запретных зон на пляжах Одессы может привести к трагическим и непоправимым последствиям. НЕ используйте пляжи для отдыха – это опасно!

В национальной полиции также отмечают, что опасность для человека представляют любые мины. К тому же их никогда не устанавливают по одной. Поэтому безопасного выхода из минного поля не бывает!