Дозволив вивезення семи автівок на мільйон: на Одещині митника підозрюють у службовій недбалості

Про це повідомила пресслужба Прокуратури в Одеській області.

За процесуального керівництва прокурорів прокуратури Одеської області повідомлено про підозру державному інспектору відділу митного оформлення одного з постів Одеської митниці ДМС України у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством з’ясовано, що на початку листопада минулого року митник, не перевіривши наявність поданої митної декларації щодо семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER» та сплату відповідних митних платежів, на видатковому ордері, що є товаро-транспортним документом, поставив відбиток особистої номерної печатки, чим дозволив безперешкодне вивезення з території Чорноморського порту вказаних авто.

Внаслідок таких протиправних дій службовця державі спричинено понад один мільйон гривень збитків.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УВБ ГУ ДФС в Одеській області.

Фото: пресслужба

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