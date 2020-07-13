«Я разрушаюсь и скоро упаду»: одесский памятник архитектуры возопил о помощи (фото)

Один из красивейших домов Одессы, памятник архитектуры на Маразлиевской,2, именуемый еще как «дом с повешенной», возопил о помощи. «Домом с повешенной», напомню, его именуют в народе благодаря одному из элементов богатейшего декора — изображению девушки с «петлей на шее», по поводу чего создана не одна городская легенда.

Баннер сорвал ветер — проблема осталась

Но мы сейчас не о легендах, а о том самом вопле о помощи, который появился в виде баннера на самом верху исторического дома. Баннер гласил: «Я разрушаюсь и скоро упаду». Смотрелось очень даже. Так неравнодушные люди еще раз хотели напомнить о состоянии нашего культурного наследия.

Непогода расправилась с баннером — издалека видно, как его сорвал ветер, а вот проблема осталась.

Это памятник архитектуры находится на углу Маразлиевской и переулка Нахимова, где не так давно «грохнула» часть другого исторического дома.

Итак, дом вопит о спасении. Причем, отметим, давно. Баннер лишь напомнил о давней проблеме. Одесский бизнесмен Александр Варваренко, которому принадлежит несколько помещений в этом здании, давно пытается получить разрешение на восстановление некогда богатого декора доходного дома Луцкого.

Да, да, он хотел это сделать за собственные деньги. Хотел воссоздать уникальный декор памятника архитектуры с орлами и львом, которым мы теперь можем любоваться только на старых фото и открытках.

Еще в 2018-м году создатель платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун сообщал, что уже готов проект реставрации, но в Киеве отказали в выдаче разрешения на реставрацию памятника архитектуры. А проблема, как вы понимаете, осталась.

И дом снова возопил о том, что стоит она остро.

Былая красота

Ресурс «Архитектура Одессы» отзывается об этом доме как о «настоящем произведении искусства раннего по периоду и зрелого по содержанию модерна, созданного одним из лучших архитекторов-модернистов Одессы — Моисеем Исаковичем Линецким в соавторстве с Самуилом Савельевичем Гальперсоном».

Дата строительства: 1902-1903 годы.

Статус: памятник истории и архитектуры местного значения.

«В начале XX века участок на Маразлиевской стоил очень недешево, потому улица застраивалась лишь наиболее состоятельными людьми города. Соседство каждого из вновь возводимых зданий Маразлиевской с изысканными соседними особняками и доходными домами так или иначе диктовало размах и эстетический уровень нового дома. В 1902-1903 годах на участке под номером 2 вырос настоящий шедевр орнаментального модерна — стиля в те времена модного и дорогого при проектировании. В год начала его строительства новый стиль только делал первые шаги. Ранние модерновые дома датируются тем же периодом», — сообщает ресурс.

Что же мы потеряли на сегодняшний день из богатейшего декора дома?

«Помимо ваз, дом с течением времени утратил и несколько по-настоящему значимых элементов. Угловая часть здания некогда венчалась массивным аттиком-постаментом, служившим основанием для скульптуры лежащего льва. Фланкирующие угловую часть пилоны были изысканно и обильно декорированы, оканчиваясь большими скульптурами орлов. Маскароны последнего этажа со стороны Маразлиевской утрачены все до единого, но сохранены со стороны переулка Нахимова. Большая часть балконов лишилась каменных стоек ограждений, однако, по большей части, кованые элементы сохранила. На углу, на первом этаже, находилось торговое помещение и дом имел соответствующее решение фасада в том месте, но сейчас оно закрыто пристройкой или уничтожено», — сообщает «Архитектура Одессы».

На у как все это выглядит сегодня — смотрите на наших фото.

Ранее сообщалось, что одесские археологи проведут раскопки на объектах культурного наследия.

Фото автора и из открытых источников