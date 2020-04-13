Загадочная Одесса: дама с веревкой на шее на городских фасадах (фото)

Изучая улицу Маразлиевскую, подняла однажды голову, и — бр-р-р: увидела довольно ужасающий маскарон, изображающий даму с веревкой на шее. С тех пор стала интересоваться, что же это за знак такой. А «знак», между тем, в разных вариантах стал встречаться и на других фасадах в исторической части города.

С тех пор — «пошло»: я слышала от «знающих людей» большое количество легенд по поводу «повешенной». Ну а сам дом на Маразлиевской (дом, где жил Куприн), как узнала позже, так часто и именуется — «дом с повешенной».

Одна легенда гласила, что маскарон «с повешенной» был вроде как создан в память о дочери владельца особняка: она повесилась. По другой версии, этот «знак» предупреждал, что в этот дом заманивали молодых девушек, а потом по катакомбам переправляли в порт и оттуда на корабле — в турецкие гаремы. Есть и другие «версии», но они, по большому счету, перекликаются с первыми двумя.

Одесский краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов поясняет, что в эпоху раннего модерна женские маскароны часто украшали лентой. Вот эта лента, как атрибут стиля, со временем видоизменилась в веревку.

Дмитрий Жданов приводит две фотографии с «похожим» женским изображением. И здесь уже совсем другая история. Мы видим не просто женский лик на фасаде, а конкретную героиню — Медузу Горгону.

– Изображения Медузы Горгоны на фасадах Одессы можно отнести к защитным оберегам. Так, она охраняет покой обитателей дворца Нарышкиных (Художественный музей) своим немигающим взглядом, — рассказывает Дмитрий.

Краевед приводит фото и делает акцент на еще одной Медузе Горгоне: ее можно увидеть на здании Анатомического театра в Валиховском переулке. И здесь уже более сложная и любопытная история.

– Здесь Медуза Горгона изображена на щите. А рядом находится изображение совы и шлема, олицетворяющих богиню Афину. В данном случае рассказывается миф о боге врачевания Асклепии, который получил от Афины кровь Медузы Горгоны. Согласно мифу, кровь из левой половины тела Медузы Горгоны несла смерть, а из правой половины — жизнь, — пояснил Дмитрий Жданов.

Фото Дмитрия Жданова и автора

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